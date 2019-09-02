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Ученые зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН) зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю по всей Земле. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», — говорится в тексте сообщения.

Начало колебаний магнитного поля зафиксировали 31 августа, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется не позднее утра 3 сентября. По данным ученых, магнитная буря вызвана приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра.

Ученые заранее прогнозировали рост магнитных возмущений, однако планета вошла в поток раньше, чем ожидалось. Это привело к более раннему началу бури. Ожидания превзошел и рост скорости ветра, что стало причиной повышения балла бури до двух по пятибалльной шкале.

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Ученые отметили, что текущая магнитная буря стала второй по силе в текущем году, более крупная буря была зарегистрирована в мае. В настоящий момент обстановка стабилизируется, скорость ветра и его температура постепенно снижаются до исходных значений.

Учитывая стабильную обстановку на Солнце и большую скорость текущего потока, ученые ожидают, что он повторно придет к Земле 27–28 сентября.

«Пока на соответствующие даты осторожно прогнозируется буря низшего первого уровня, но что произойдет на самом деле, станет окончательно понятно лишь через четыре недели», — сообщили в лаборатории.

В мае Солнце вызвало крупнейшую магнитную бурю за последние полтора года.

Теги: магнитная буря, ученые, ФИАН имени Лебедева
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