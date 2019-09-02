Россияне оценили качество работы учителей в школах

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах. Противоположное мнение высказали 16% опрошенных.

При этом об удовлетворенности подготовкой детей в школах заявили 52% родителей, а о неудовлетворенности сказали 15%. В свою очередь, о частичной удовлетворенности сообщили 32% респондентов.

По мнению 85% родителей, к их детям в школах относятся доброжелательно и внимательно. Противоположного мнения придерживаются 11%.

В целом, как отметил 51% опрошенных, за последние 5–10 лет ситуация в сфере образования ухудшилась. О позитивной тенденции сказали 17% россиян, еще 15% респондентов не заметили изменений.