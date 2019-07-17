Роспотребнадзор напомнил об основной причине онкологических заболеваний

Курение табака является причиной 90% онкологических заболеваний и приводит к развитию рака легких, хронического бронхита, энфиземы и болезней сердца. Об этом сообщается в памятке на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает, что в табачных изделиях и табачном дыме содержатся 60 различных канцерогенов. После одной выкуренной сигареты курильщик получает около 3 мг никотина, при этом смертельная доза для взрослого человека — 60 мг. Отмечается, что у людей, которые начали курить в раннем возрасте, рак развивается в пять раз чаще, чем у тех, кто закурил после 25 лет. Частота развития инсульта головного мозга у курящего человека в 20 раз выше, чем у некурящего.

Главная опасность никотиновой зависимости в том, что от нее сложно избавиться — 98% регулярных курильщиков, которые пытаются бросить курить, возвращаются к привычке в течение года, говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, продолжительность жизни курящего сокращается на 20–25 лет. При этом те, кто отказался от привычки в 30–35 лет, имеют такую же продолжительность жизни, как и люди, которые никогда не курили.

В мае Министерство здравоохранения заявило, что доля курильщиков среди россиян должна снизиться с 22,5 до 5% к 2035 году. Одной из ключевых задач в работе по снижению доли курящего населения должна стать борьба с распространением электронных сигарет.