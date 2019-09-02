Лабораторию обязали выплатить 10 тыс. руб. за ошибочный ВИЧ-диагноз

Житель Новосибирска отсудил у клинико-диагностической лаборатории KDL 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за ошибочный результат анализа на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом пишет «РБК Новосибирск».

Мужчина, который на момент инцидента проживал в Новокузнецке, собирался ложиться на операцию, перед которой ему было необходимо сдать анализ на ВИЧ. Он обратился в лабораторию сети KDL (имеет представительство в более чем 40 городах России), после сдачи анализов ему сообщили, что сданная проба оказалась положительной. Одновременно со сдачей анализов в этой лаборатории мужчина для подстраховки посетил Центр крови, где ему выдали отрицательный результат на ВИЧ.

«Я тогда о ВИЧ мало знал. Это для меня означало практически конец жизни. Несколько дней я был полностью подавлен, а потом решил пойти в «Центр-СПИД», — рассказал он. Там были проведены повторные исследования, по результатам которых выяснилось, что мужчина здоров.

«В день, когда я сдавал анализ в KDL, со мной сдавал анализ другой пациент с подозрением на ВИЧ. И, возможно, наши образцы крови перепутали, но в суде доказать я это не смог», — сообщил он.