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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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Лабораторию обязали выплатить 10 тыс. руб. за ошибочный ВИЧ-диагноз

Житель Новосибирска отсудил у клинико-диагностической лаборатории KDL 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за ошибочный результат анализа на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом пишет «РБК Новосибирск».

Мужчина, который на момент инцидента проживал в Новокузнецке, собирался ложиться на операцию, перед которой ему было необходимо сдать анализ на ВИЧ. Он обратился в лабораторию сети KDL (имеет представительство в более чем 40 городах России), после сдачи анализов ему сообщили, что сданная проба оказалась положительной. Одновременно со сдачей анализов в этой лаборатории мужчина для подстраховки посетил Центр крови, где ему выдали отрицательный результат на ВИЧ.

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«Я тогда о ВИЧ мало знал. Это для меня означало практически конец жизни. Несколько дней я был полностью подавлен, а потом решил пойти в «Центр-СПИД», — рассказал он. Там были проведены повторные исследования, по результатам которых выяснилось, что мужчина здоров.

«В день, когда я сдавал анализ в KDL, со мной сдавал анализ другой пациент с подозрением на ВИЧ. И, возможно, наши образцы крови перепутали, но в суде доказать я это не смог», — сообщил он.

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Мужчина оценил нанесенный ему моральный вред в 1,5 млн руб., после чего подал иск в суд. Весной этого года суд постановил взыскать с ООО «КДЛ Новокузнецк-Тест» в пользу истца 10 тыс. руб. «Судья вроде бы признала, что они меня не проинформировали о том, что результат мог быть ложно-положительный, но присудила мне всего 10 тыс. руб. Хотя я больше на бензин прокатал», — прокомментировал решение суда потерпевший.

В апелляционной инстанции решение районного суда Новосибирска оставили без изменений. Теперь мужчина намерен подать кассационную жалобу.

«Дело было у нас, но никакую информацию мы не имеем права распространять, потому что затрагивает личные права, это закрытая информация», — заявили РБК в Советском районном суде Новосибирска.

РБК направил запрос в KDL.

Теги: ВИЧ-инфицированные, компенсация ущерба, новости РБК
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