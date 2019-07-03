Минздрав ответил на данные о распространении эпидемии ВИЧ в России

Информация об усилении роста заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в комментарии Минздрава, поступившем в РБК.

Как отмечает ведомство, доля заболевших ВИЧ может увеличиться «в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание».

В прошлом году, сообщает Минздрав, ВИЧ-инфекция в России была выявлена почти у 86 тыс. человек, что составило 58,6 случая на 100 тыс. населения (по оценке ведомства, в 2017 году этот показатель составил 85,8 тыс. человек, то есть, 58,4 случая на 100 тыс. населения). При этом, отмечает министерство, 71% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослого населения и у 83% детей выявляются на ранних стадиях.

По оценке Минздрава, всего в стране зарегистрированы 896 тыс. россиян с ВИЧ, из них под диспансерным наблюдением состоят 712 тыс. человек.