СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева

В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева. Об этом РБК сообщили в управлении СК России по Бурятии.

«От журналистов поступило заявление о том, что группа лиц воспрепятствовала осуществлению их законной деятельности», — отметили в управлении. Сейчас следователи проверяют поступившую информацию. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что его сотрудница, журналист Евгения Могилевская обратилась в СК после нападения на нее сенатора Мархаева. Нападение, по версии РЕН ТВ, произошло, после того как Могилевская задала вопрос сенатору о причастности его семьи к игорному бизнесу. «Сенатор напал на меня, хватал меня за руки, выкручивал их, а также на моего оператора», — рассказывала Могилевская РБК.

Вячеслав Мархаев, в свою очередь, 1 сентября подал запрос генпрокурору о принятии мер за клевету и о защите чести и достоинства, а также иск в суд после сюжета о его нападении на журналистку. Политик связал заявление журналистки с его выдвижением на пост мэра Иркутска.