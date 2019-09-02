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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева

В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева. Об этом РБК сообщили в управлении СК России по Бурятии.

«От журналистов поступило заявление о том, что группа лиц воспрепятствовала осуществлению их законной деятельности», — отметили в управлении. Сейчас следователи проверяют поступившую информацию. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Общество
Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что его сотрудница, журналист Евгения Могилевская обратилась в СК после нападения на нее сенатора Мархаева. Нападение, по версии РЕН ТВ, произошло, после того как Могилевская задала вопрос сенатору о причастности его семьи к игорному бизнесу. «Сенатор напал на меня, хватал меня за руки, выкручивал их, а также на моего оператора», — рассказывала Могилевская РБК.

Вячеслав Мархаев, в свою очередь, 1 сентября подал запрос генпрокурору о принятии мер за клевету и о защите чести и достоинства, а также иск в суд после сюжета о его нападении на журналистку. Политик связал заявление журналистки с его выдвижением на пост мэра Иркутска.

Теги: следователи, заявление, журналистка, нападение, сенатор, новости РБК
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