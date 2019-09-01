Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку. Об этом РБК рассказал сам Мархаев.

«Мы подали запрос генеральному прокурору о принятии мер за клевету и о защите чести и достоинства и обратились в московский суд по месту нахождения РЕН ТВ», — рассказал сенатор РБК.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что журналистка телеканала Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после нападения на нее Мархаева. По информации телеканала, инцидент произошел после того, как Могилевская задала вопрос сенатору о причастности его семьи к игорному бизнесу.

Мархаев высказал мнение, что иск журналистки связан с его выдвижением на пост мэра Иркутска. «Просто грязь льется. Я зарегистрированный кандидат в мэры [Иркутска], представитель оппозиции. И после регистрации это уже шестая или седьмая передача на РЕН ТВ, которая разносит грязь, безосновательно, без фактов. Теперь еще [журналистка заявила], что ее избили», — добавил сенатор.

Евгения Могилевская подтвердила РБК, что подала заявление в Следственный комитет. «Да, сенатор напал на меня, хватал меня за руки, выкручивал их, а также на моего оператора. Все это заснято на видеокамеру и уже предоставлено в Следственный комитет, где мы сейчас находимся. Даем показания, объяснения. Это произошло вчера около половины девятого вечера. Мы вчера написали заявление в один отдел, теперь нас перенаправили в отдел по особо важным делам. Сходили к эксперту, он записал информацию о повреждениях, которые нам были причинены», — объяснила она.