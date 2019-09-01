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Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку. Об этом РБК рассказал сам Мархаев.

«Мы подали запрос генеральному прокурору о принятии мер за клевету и о защите чести и достоинства и обратились в московский суд по месту нахождения РЕН ТВ», — рассказал сенатор РБК.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что журналистка телеканала Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после нападения на нее Мархаева. По информации телеканала, инцидент произошел после того, как Могилевская задала вопрос сенатору о причастности его семьи к игорному бизнесу.

Мархаев высказал мнение, что иск журналистки связан с его выдвижением на пост мэра Иркутска. «Просто грязь льется. Я зарегистрированный кандидат в мэры [Иркутска], представитель оппозиции. И после регистрации это уже шестая или седьмая передача на РЕН ТВ, которая разносит грязь, безосновательно, без фактов. Теперь еще [журналистка заявила], что ее избили», — добавил сенатор.

Евгения Могилевская подтвердила РБК, что подала заявление в Следственный комитет. «Да, сенатор напал на меня, хватал меня за руки, выкручивал их, а также на моего оператора. Все это заснято на видеокамеру и уже предоставлено в Следственный комитет, где мы сейчас находимся. Даем показания, объяснения. Это произошло вчера около половины девятого вечера. Мы вчера написали заявление в один отдел, теперь нас перенаправили в отдел по особо важным делам. Сходили к эксперту, он записал информацию о повреждениях, которые нам были причинены», — объяснила она.

По словам журналистки, на РЕН ТВ действительно выходило несколько передач о Мархаеве. «Хочу добавить, что вся информация, которую я излагала в сюжете, взята из официальных источников: сайта Генпрокуратуры, а также из официальных писем Роспотребнадзора и Байкальской природоохранной прокуратуры», — подчеркнула Могилевская.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил агентству «РИА Новости», что подкомитет по этике может рассмотреть ситуацию, но пока ни одна из сторон по этому поводу не обращалась.

Ранее РЕН ТВ выпустил материал о возможной связи Мархаева с нелегальными игровыми заведениями в Улан-Удэ.

Теги: РЕН ТВ, нападение на журналистов, новости РБК
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