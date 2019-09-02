При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

В результате обрушения трехэтажного жилого дома в городе Бамако (Мали) погибли 15 человек. Еще 41 человек были извлечены из-под завалов живыми. Об этом сообщается в Twitter министерства безопасности и защиты населения.

По данным Mali24.info, инцидент произошел в строящемся здании. Обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом. Как пишет Gulf News, экстренные службы спасли из-под обломков четырехлетнюю девочку. Причина происшествия устанавливается.

Ранее, 31 августа, в немецком городе Эссене во время концерта рэперов обрушилась часть сцены. В результате ЧП пострадали 28 человек, еще около 150 человек медики осмотрели на месте. Причиной инцидента стал сильный ветер, из-за которого упала светодиодная стена сцены.