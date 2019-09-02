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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Общество ,  
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При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

В результате обрушения трехэтажного жилого дома в городе Бамако (Мали) погибли 15 человек. Еще 41 человек были извлечены из-под завалов живыми. Об этом сообщается в Twitter министерства безопасности и защиты населения.

По данным Mali24.info, инцидент произошел в строящемся здании. Обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом. Как пишет Gulf News, экстренные службы спасли из-под обломков четырехлетнюю девочку. Причина происшествия устанавливается.   

Ранее, 31 августа, в немецком городе Эссене во время концерта рэперов обрушилась часть сцены. В результате ЧП пострадали 28 человек, еще около 150 человек медики осмотрели на месте. Причиной инцидента стал сильный ветер, из-за которого упала светодиодная стена сцены.   

Теги: Мали, погибшие, обрушение дома
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