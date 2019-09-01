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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В Германии 28 человек пострадали из-за обрушения части сцены на концерте

В немецком городе Эссене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) из-за грозы во время концерта рэперов Marteria и Casper обрушилась часть сцены. Пострадали 28 человек, сообщает Die Welt со ссылкой на городское пожарное управление. Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили легкие травмы.

Инцидент произошел вечером 31 августа около 21:00 по местному времени (22:00 мск) у водохранилища Бальденайзе. Как сообщали в пожарном управлении, из-за сильного ветра упала светодиодная стена сцены. Полицейские говорили о частичном обрушении подмостков. На видео, опубликованных пользователями в соцсетях, видно, как из-за ветра раскачивается левый экран.

По данным издания, на концерт пришли 18 тыс. человек. Пострадавших госпитализировали, еще около 150 человек врачи осмотрели на месте. Существует ли угроза для жизни тех, кто находится в тяжелом состоянии, пока неизвестно, пишет Die Welt.

Как сообщает издание WAZ, гроза началась примерно через полчаса после начала концерта. Выступление остановили, а посетителей попросили покинуть площадку.

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В начале августа в немецком городе Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг) из-за удара молнии пострадали 15 футболистов.Травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек потерял сознание.

Теги: Германия, гроза, рэп, пострадавшие
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