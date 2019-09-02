В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину

В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 1 сентября в районе дома 9/1 по улице Согласия. Маломерное судно наехало на находившегося в воде мужчину, заявили ТАСС в главке. О состоянии пострадавшего в управлении не сообщили.

Как пишет News.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города, катер принадлежит яхт-клубу «Сохо Кантри клаб». По данным собеседника издания, 25-летний мужчина скончался от полученных травм.

В начале июля прогулочное судно «Атолл», на борту которого находились 55 человек, перевернулось в Туапсинском районе. Инцидент произошел на расстоянии 100 м от берега. В результате трагедии погибли два человека. По данным следствия, катер был перегружен почти в пять раз.