Полиция задержала водителя сбившего ребенка на юге Москвы Porsche Cayenne

Полиция задержала водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

По данным ведомства, мужчину нашли в районе дома 30 по Донецкой улице. В настоящее время его доставили в отделение полицию для разбирательства. Пострадавший ребенок госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Инцидент произошел 1 сентября во дворе жилого дома №17 на Коломенской улице (район Нагатинский затон). Как сообщает РЕН ТВ, водитель Porsche Cayenne наехал на двоих детей, когда они проезжали на самокатах по пешеходному переходу. Телеканал также опубликовал видеозапись с места происшествия.

В мае водитель черного автомобиля Volkswagen сбил ребенка на юго-западе Москвы. ДТП произошло в районе Литовского бульвара. Ребенок был доставлен в медучреждение, о его возрасте и характере травм не сообщалось.