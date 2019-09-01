Водитель Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе дома на юге Москвы

Водитель Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе жилого дома на Коломенской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, на дворовой территории дома №17 на Коломенской улице (район Нагатинский затон). По данным ведомства, водитель скрылся с места аварии, для его розыска полиция ввела план «Перехват». Пострадавшего ребенка осматривают медики.

По данным телеканала РЕН ТВ, автомобиль совершил наезд на двух детей, один из них госпитализирован. Отмечается, что в момент аварии они катались на самокатах.

Ранее, 28 августа, в районе ТЦ «Океания» на западе Москвы водитель Range Rover насмерть сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу со своим отцом. По данному факту СК завел уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).