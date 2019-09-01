Летевший в Москву самолет армянской авиакомпании экстренно сел в Тбилиси

Летевший в Москву самолет армянской авиакомпании экстренно сел в Тбилиси

Boeing 737 авиакомпании «Армения», следовавший из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

Посадить самолет было решено из-за неисправности. Никто из находившихся на борту 118 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Авиакомпания прилагает все усилия для решения технической проблемы, также обсуждается возможность отправки пассажиров запасным бортом.

Агентство ARKA со ссылкой на заместителя гендиректора авиакомпании Геворга Хачатряна уточняет, что на борту были обнаружены неполадки в электрическом оборудовании.