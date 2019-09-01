В Петербурге эвакуировали торговый центр «Родео Драйв» из-за задымления

Задымление произошло в торговом центре «Родео Драйв» на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге. В результате посетителей эвакуировали из здания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС России.

Спасатели получили информацию о задымлении на кровле в 18:47 мск. На место происшествия прибыли пожарные. По предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию, сообщил представитель ведомства.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

В конце августа эвакуация проводилась в клинике университета имени Мечника в Петербурге после обнаружения в здании подозрительного предмета.