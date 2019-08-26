В Петербурге эвакуировали клинику университета имени Мечникова

В клинике медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге обнаружили подозрительный предмет, после чего из здания эвакуировали посетителей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе университета.

«В нашей больнице имени Петра Великого по адресу: Пискаревский проспект, 47, были обнаружены подозрительные предметы. Наша служба безопасности оперативно сработала, эвакуировала людей, вызвала правоохранительные органы, они там сейчас работают», — сообщили РБК.

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать информацию об обнаружении взрывного устройства в больнице университета имени Мечникова.

По данным «Фонтанки», обнаруженный предмет не представлял опасности: им оказались две литровые бутылки с растворителем, рядом с которыми лежали несколько кусков проволоки.

В Москве 15 августа неизвестный сообщил о бомбе в центральном офисе «Роснефти» на Софийской набережной, однако после проверки угроза не подтвердилась и офис возобновил работу. Позднее, 21 августа, телефонные террористы «заминировали» одну из башен «Москва-Сити».