Друзь извинился за скандал с «Кто хочет стать миллионером?»

В феврале главред программы обвинил Друзя в попытке подкупа. По словам Друзя, тот сам предложил ему ответы на вопросы игры в обмен на часть главного приза викторины

Александр Друзь (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за скандал с телешоу «Кто хочет стать миллионером?», главред которого Илья Бер обвинил его в подкупе. Об этом говорится в сообщении на сайте Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» по итогам заседания правления.

Магистр выразил сожаление, что его действия при участии в телепрограмме «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации ассоциации. «Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал он.

Правление не поддержало предложение Бера отстранить Друзя от должности вице-президента МАК и постановило, что заявление главреда «Кто хочет стать миллионером?» не «имеет отношения к деятельности МАК «Что? Где? Когда?». Правление также ликвидировало комиссию по этике, которую возглавлял Друзь.

В феврале Бер сообщил, что Друзь пытался его подкупить. По словам главреда «Кто хочет стать миллионером?», магистр предложил «помочь выиграть 3 млн руб.» и пообещал поделиться выигрышем взамен на заранее предоставленные ответы. В качестве доказательства Бер обнародовал аудиозаписи разговора с Друзем и потребовал от него покинуть «Что? Где? Когда?» и комиссию по этике этой игры.