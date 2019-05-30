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Друзь извинился за скандал с «Кто хочет стать миллионером?»
В феврале главред программы обвинил Друзя в попытке подкупа. По словам Друзя, тот сам предложил ему ответы на вопросы игры в обмен на часть главного приза викторины
Александр Друзь (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за скандал с телешоу «Кто хочет стать миллионером?», главред которого Илья Бер обвинил его в подкупе. Об этом говорится в сообщении на сайте Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» по итогам заседания правления.

Магистр выразил сожаление, что его действия при участии в телепрограмме «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации ассоциации. «Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал он.

Правление не поддержало предложение Бера отстранить Друзя от должности вице-президента МАК и постановило, что заявление главреда «Кто хочет стать миллионером?» не «имеет отношения к деятельности МАК «Что? Где? Когда?». Правление также ликвидировало комиссию по этике, которую возглавлял Друзь.

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Друзя и Бера отстранили от участия в программах «Первого канала»

В феврале Бер сообщил, что Друзь пытался его подкупить. По словам главреда «Кто хочет стать миллионером?», магистр предложил «помочь выиграть 3 млн руб.» и пообещал поделиться выигрышем взамен на заранее предоставленные ответы. В качестве доказательства Бер обнародовал аудиозаписи разговора с Друзем и потребовал от него покинуть «Что? Где? Когда?» и комиссию по этике этой игры.

Магистр в ответ на обвинения заявил, что Бер сам предложил сделку, а он лишь «старательно подыграл». При этом Друзь подтвердил подлинность аудиозаписи. Позднее «Первый канал» объявил об их отстранении от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Что? Где? Когда?», телевидение
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