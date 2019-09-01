Дело избившего подростка под Брянском полицейского переквалифицируют

Следствие переквалифицирует дело, возбужденное против избившего студента полицейского, из-за смерти подростка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя управления СК по региону.

«Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает ст. 111 УК РФ, последняя часть», — сказал представитель ведомства. Ч. 4 ст. 111 УК предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Брянске умер 17-летний подросток, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Полицейский в поселке Локоть напал на студента, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Против сотрудника полиции завели дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным регионального УМВД, до происшествия Терехов был заместителем начальника Брасовского отдела полиции. После проверки его уволили из органов внутренних дел и поместили под арест на два месяца.