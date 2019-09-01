SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс.

Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий. Об этом «Российской газете» сообщили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге программисты Java могут зарабатывать до 220 тыс. руб. В сервисе также отметили, что программисты в банковской сфере в Екатеринбурге могут получать от 120 тыс. до 150 тыс. руб., а в Нижнем Новгороде ведущим программистам 1C предлагают от 90 тыс. до 110 тыс. руб., пишет газета.

По словам экспертов, самый высокий уровень зарплат для программистов предлагают компании финансового сектора, а также компании, которые специализируются на разработке программных обеспечений. При этом претендентам на должности с таким доходом нужен профильный стаж более трех лет и опыт в реализации крупных проектов.

Согласно июльскому исследованию сервиса «Авито», средняя зарплата в России по итогам второго квартала составила 37 тыс. руб., что на 6% больше по сравнению с показателем годичной давности. Эксперты выяснили, что наибольший рост зарплат наблюдается в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%). При этом Москва является лидером по средней зарплате — 57,9 тыс. руб., а Барнаул входит в число городов, где зарабатывают меньше всего (средняя зарплата 29,9 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге средняя зарплата составила 47,4 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 39,3 тыс. руб. Самой высокооплачиваемой группой профессий, согласно исследованию, является строительство, где в среднем можно заработать 47,3 тыс. руб.