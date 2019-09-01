Президент Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за поломки самолета

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с опозданием из-за неисправности правительственного самолета. Об этом сообщает Польское телевидение.

Штайнмайеру пришлось пересесть с правительственного самолета Airbus A321 на запасной Airbus A319.

Как сообщил представитель властей Германии, у Airbus A321 было обнаружено нарушение в работе противообледенительной системы.

Несмотря на задержку из-за неисправности самолета, Франк-Вальтер Штайнмайер успел на памятные мероприятия в Польше и выступил там с речью. Он попросил прощения за Вторую мировую войну на немецком и польском языках и подчеркнул, что Германия не забудет о своей ответственности за преступления в ходе войны.