Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

Во Владивостоке во время подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) с 3 по 6 сентября будет закрыто воздушное пространство. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона подчеркнули, что в указанный период летать над территорией Владивостока будет запрещено для всех видов воздушных судов.

Как уточнили в ведомстве, исключение будет сделано лишь для литерных рейсов, обеспечивающих безопасность ВЭФ и России, а также для следующих по центральному расписанию воздушных судов и чартеров, доставляющих участников форума.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин встретится с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, а также с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди.

Пятый ВЭФ пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Основной целью форума является содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.