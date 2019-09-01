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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

Во Владивостоке во время подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) с 3 по 6 сентября будет закрыто воздушное пространство. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона подчеркнули, что в указанный период летать над территорией Владивостока будет запрещено для всех видов воздушных судов.

Как уточнили в ведомстве, исключение будет сделано лишь для литерных рейсов, обеспечивающих безопасность ВЭФ и России, а также для следующих по центральному расписанию воздушных судов и чартеров, доставляющих участников форума.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин встретится с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, а также с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди.

Пятый ВЭФ пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Основной целью форума является содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теги: ВЭФ, Владивосток, воздушное пространство, закрытие
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