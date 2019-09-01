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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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СМИ сообщили об уничтожении объекта хуситов c беспилотниками в Йемене

Военные Арабской коалиции ударили по военному объекту хуситов в йеменской провинции Дамар. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Отмечается, что на объекте хранились беспилотники и средства противовоздушной обороны. По утверждению коалиции, операция проводилась в соответствии с международным гуманитарным правом, были также приняты необходимые меры для защиты граждан Йемена.

Политика
СМИ сообщили о сбитом в Йемене хуситами американском беспилотнике

Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» 21 августа, как сообщали СМИ, сбили в Дамаре американский разведывательно-ударный беспилотный аппарат MQ-9 при помощи средств ПВО.

В Центральном командовании ВС США тогда подтвердили, что знают о случившемся, однако отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В 2015 году на территорию страны вошли силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских стран, поддержавших правительство.

Теги: арабская коалиция, Йемен, хуситы
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