СМИ сообщили об уничтожении объекта хуситов c беспилотниками в Йемене

СМИ сообщили об уничтожении объекта хуситов c беспилотниками в Йемене

Военные Арабской коалиции ударили по военному объекту хуситов в йеменской провинции Дамар. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Отмечается, что на объекте хранились беспилотники и средства противовоздушной обороны. По утверждению коалиции, операция проводилась в соответствии с международным гуманитарным правом, были также приняты необходимые меры для защиты граждан Йемена.

Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» 21 августа, как сообщали СМИ, сбили в Дамаре американский разведывательно-ударный беспилотный аппарат MQ-9 при помощи средств ПВО.

В Центральном командовании ВС США тогда подтвердили, что знают о случившемся, однако отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию.