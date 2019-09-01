В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры

С 1 сентября в России начал действовать закон, направленный на борьбу с перекупщиками билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры. Текст закона опубликован в базе данных Госдумы. Нижняя палата парламента приняла его 27 июня, Совет Федерации одобрил закон 10 июля.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает ТАСС, отметила, что, согласно закону, торговать билетами смогут только сами учреждения культуры или уполномоченные ими лица.«Реализация билетов по цене выше номинала запрещена», — добавила Ямпольская.

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