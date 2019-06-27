Госдума поддержала закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры

Госдума одобрила закон, направленный на борьбу с перекупщиками билетов, он должен вступить в силу с сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятия этого закона ждут и зрители, и театральное сообщество», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поправки в «Основы законодательства РФ о культуре» в сентябре 2018 года внес Минкультуры.

Согласно нововведениям, вводится запрет на реализацию билетов по цене выше номинальной. Распространять их смогут только организации культуры либо компании, с которыми заключен соответствующий договор. Комиссия не должна будет превышать 10% от стоимости билета.

Прописана также схема получения компенсации при сдаче билета в кассу. Если зритель принесет его не позднее чем за десять дней, то получит обратно полную стоимость, в срок от пяти до десяти суток — не менее 50% суммы, а от трех до пяти дней — не менее 30%.