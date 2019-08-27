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Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга DownDetector.

Пользователи пожаловались на работу сайта с перебоями (91%) и сложности с авторизацией (81%). Больше всего сообщений о проблемах с Facebook зарегистрировано в Великобритании, Германии, Франции, а также в Перу, Аргентине и нескольких городах США (Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других). Согласно DownDetector сбой начался около 22:00 по мск.

В России по состоянию на 02:00 о неполадках в работе Facebook сообщили лишь пользователи из Москвы.

Технологии и медиа
Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Это второй масштабный сбой в работе Facebook за последнее время. В пятницу, 23 августа, пользователи пожаловались на трудности со входом в личный профиль (17%) и использованием сайта в принципе (82%). Чаще всего о неполадках тогда сообщали в России, Германии, Венгрии, Швейцарии и Великобритании. В России наиболее сильные сбои были в центральной части страны. Сообщения стали поступать с 07:00 мск, примерно к 11:00 их количество достигло пика, затем стало снижаться.
 

Теги: Facebook, сбои
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