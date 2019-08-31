На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус

Фото: РБК

В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.

Сообщение о пожаре в автобусе на ул. Тверская, 15, поступило в ведомство в 20:07 мск. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, возникшее в моторном отсеке транспортного средства. Площадь пожара составила 6 кв. м. В ведомстве сообщили, что во время происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. Информация о пострадавших не поступала, добавили в управлении МЧС.

Фото: РБК

Фото: РБК