МВД сообщило о рекордном количестве посетителей авиасалона МАКС за день

На авиасалоне МАКС-2019 был установлен абсолютный рекорд по количеству посетителей за один день — в субботу, 31 августа, на выставку пришли 203 тыс. человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области передает ТАСС.

«МАКС-2019 в субботу посетило рекордное количество людей — 203 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.

Днем ранее, 30 августа, выставочный комплекс МАКС-2019 посетили около 103,6 тыс. человек. Как сообщается на сайте авиасалона, с 30 августа по 1 сентября на авиасалоне проходят дни массового посещения.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На его открытии выступили российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. На авиасалоне президентам показали групповой полет четырех Су-57, они также ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.