Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии

На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.

Всего на борту вертолета, по данным ведомства, находились шесть человек. В результате аварии четверо человек погибли, один пострадал, еще один пропал без вести. В районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлечены кинологи с собаками. Пострадавший был госпитализирован.

20 августа на побережье греческого острова Порос разбился вертолет, на борту которого находились двое россиян, в том числе основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Частный вертолет Agusta A-109 летел из города Краниди в афинский аэропорт имени Венизелоса. В районе Пороса он задел провода, по которым электричество поступает на остров с Пелопоннеса. Абрамов находился на борту вертолета вместе со своим знакомым. Все пассажиры и пилот погибли.