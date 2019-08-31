Президент Польши выступил за сохранение санкций против России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции в отношении России должны сохранится, передает издание «Лига. Новости».

По словам Дуды, санкции против России должны существовать, потому что она не соблюдает стандарты международного права, и их не следует снимать до тех пор, пока оккупированные Россией территории — Крым, часть Луганской и Донецкой областей — не вернутся под контроль Украины.

«Наша позиция однозначна — политика санкций должна быть продолжена, потому что это самый мирный способ заставить страну придерживаться стандартов международного права», — заявил Дуда на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он добавил, что Польша всегда будет «стоять бок о бок с Украиной», потому что та «должна вернуть свою территориальную целостность», существовавшую до 2014 года.

В субботу, 31 августа, Владимир Зеленский провел закрытую встречу с Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также запланирована встреча делегаций под председательством президентов.