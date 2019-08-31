При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот

При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот

Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в клинском районе Подмосковья. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел днем 31 августа в районе деревни Минин. На борту самолета были два человека: пилот и 12-летняя девочка. От полученных травм пилот скончался, девочка получила переломы. Ребенка передали врачам скорой помощи.

МЧС добавило, что в результате жесткой посадки возгорания не было.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.