В США умер сценарист «Черепашек-ниндзя» и «Смурфиков» Гордон Брэссак

Сценарист мультфильмов Гордон Брэссак скончался в США в возрасте 68 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Джеймса.

По данным издания, Гордон Брэссак умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. «Спасибо, что рассказал мне, что я буду режиссером, еще до того, как я понял, что это значит», — написал сын сценариста в Instagram.

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Брэссак был одним из сценаристов мультипликационных фильмов, среди которых «Пинки и Брейн», «Черепашки-ниндзя», «Черный плащ», «Приключения Джимми Нейтрона» и «Смурфики». Он также был четырехкратным лауреатом премии «Эмми».