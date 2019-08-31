Начало полетов на авиасалоне МАКС перенесли из-за погоды

Старт демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском перенесли на 12:00 из-за нелетных погодных условий. Об этом сообщается в аккаунте МАКС в Instagram.

«Звук самолетов в небе мы услышим уже совсем скоро — около 12:00», — говорится в заявлении.

https://www.instagram.com/p/B10kryQHJa1/

ТАСС со ссылкой на источник в Летно-исследовательском институте им. Громова (место проведения авиасалона) сообщил, что причиной стал туман. Ранее управление МЧС по Подмосковью сообщило, что утром в регионе ожидается туман с ограничением видимости до 300–800 м.

В 12:50 мск агентство сообщило, что начались демонстрационные полеты.