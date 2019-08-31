Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине

Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, самолет, следовавший по маршруту Владивосток — Южно-Сахалинск, аварийно сел в пункте прибытия. Предварительно, причиной стали неполадки в работе навигационного оборудования.

На борту находились 149 человек, в том числе шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. По данным МЧС, за 12 минут до посадки обнаруженные сбои в работе радионавигационного оборудования были полностью устранены. Обратный самолет S7 во Владивосток должен вылететь в 21:30 по местному времени (13:30 мск).

15 августа пассажирский самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в Раменском районе Московской области после столкновения со стаей птиц. Командир экипажа принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле. Никто из пассажиров или членов экипажа не погиб.