На Сахалине штатно сел самолет «Сибири» с техническими неисправностями

На Сахалине штатно сел самолет «Сибири» с техническими неисправностями

Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил посадку в Южно-Сахалинске после обнаружения технической неисправности во время полета. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Речь идет об Airbus A320, выполнявшем рейс № 5604 Владивосток — Южно-Сахалинск. На борту находились 149 человек, в тои числе шесть членов экипажа. За медпомощью никто не обращался.

Как рассказали очевидцы инцидента PrimaMedia, за десять минут до приземления на борту отказала навигационная система. «У него отказало навигационное оборудование за 10 минут до посадки и сажали его вручную», — уточнил собеседник издания.

По данным МЧС, в 09:37 по местному времени работа радионавигационного оборудования самолета была полностью восстановлена, а в 09:49 А320 сел в штатном режиме.