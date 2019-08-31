Бортко подал в избирком заявление о снятии с выборов главы Петербурга

Бортко подал в избирком заявление о снятии с выборов главы Петербурга

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко подал в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил РБК.

30 августа Бортко в эфире дебатов на телеканале «Санкт-Петербург» заявил о снятии своей кандидатуры.

«Я не хочу играть в эти игры. Карты-то крапленые. Пять тузов в колоде. Я не хочу быть дураком», — объяснил он.

Как сообщил РБК источник в КПРФ, идея сняться с выборов была личной инициативой Бортко, тогда как глава партии Геннадий Зюганов был категорически против данного решения.