При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

Два человека погибли в результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по республике.

Инцидент произошел в пятницу утром. Самолет, принадлежащий частной компании «Авиаспектр», направлялся в село Суордах Верхоянского района. Самолет сел близи озера Силян-Кюель в Кобяйском районе, примерно в 400 км от места вылета.

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия прибыли спасатели региональной поисково-спасательной базы. На борту самолета находились семь человек. В результате двое погибли, еще пять человек пострадали. Информация уточняется.

Для оказания помощи и перевозки пассажиров на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии».