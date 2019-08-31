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Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп уволил свою помощницу из-за разговоров о его отношениях с дочерьми

Президент США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут после того, как она сообщила журналистам о его отношениях с детьми. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. Впоследствии американский лидер подтвердил эту информацию.

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По данным издания, на неофициальном ужине Вестерхаут рассказала журналистам не под запись, что у нее с Трампом отношения лучше, чем у него с его дочерьми Иванкой и Тиффани. Она также добавила, что президент не любит фотографироваться с Тиффани из-за ее полноты.

«Это был неофициальный ужин, и СМИ грубо нарушили это соглашение», — сказал газете представитель администрации.

Politico добавляет, что Трамп подтвердил информацию о том, что его личная помощница была уволена за обсуждение его детей с журналистами. Он назвал высказывания Вестерхаут «немного обидными». Президент отметил, что его помощница хорошо выполняла свою работу и пожелал ей удачи.

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Ранее газета The New York Times сообщала, что личная помощница Трампа ушла в отставку из-за того, что рассказала журналистам подробности о семье президента и об операциях в Овальном кабинете.

Теги: Дональд Трамп, личный помощник, увольнение
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