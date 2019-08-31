Трамп уволил свою помощницу из-за разговоров о его отношениях с дочерьми

Президент США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут после того, как она сообщила журналистам о его отношениях с детьми. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. Впоследствии американский лидер подтвердил эту информацию.

По данным издания, на неофициальном ужине Вестерхаут рассказала журналистам не под запись, что у нее с Трампом отношения лучше, чем у него с его дочерьми Иванкой и Тиффани. Она также добавила, что президент не любит фотографироваться с Тиффани из-за ее полноты.

«Это был неофициальный ужин, и СМИ грубо нарушили это соглашение», — сказал газете представитель администрации.

Politico добавляет, что Трамп подтвердил информацию о том, что его личная помощница была уволена за обсуждение его детей с журналистами. Он назвал высказывания Вестерхаут «немного обидными». Президент отметил, что его помощница хорошо выполняла свою работу и пожелал ей удачи.