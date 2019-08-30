Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Информацию об этом подтверждает Politico.

Как пишет NYT, причиной отставки послужило то, что Вестерхаут на неофициальной встрече с журналистами не для печати рассказала подробности о семье Трампа и об операциях в Овальном кабинете.

Вестерхаут была ассистентом Трампа с первого дня работы его администрации. Трамп изначально относился к ней с осторожностью, так как Вестерхаут не была первоначальным сторонником президента и перешла к нему после работы в Республиканском национальном комитете. Со слов собеседников NYT, некоторые высокопоставленные чиновники пытались сделать ее своим союзником, который сообщал бы им о звонках и встречах президента.

В июне журналист The New York Times утверждал, что cтарший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома и главный советник американского президента по России Фиона Хилл покинет свой пост в августе. Ее пост, по информации журналиста, должен занять Тим Моррисон, который является советником по оружию массового поражения и биологической защите.