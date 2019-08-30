Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,53 -0,06 EUR Бирж. 73,41 -0,21 Brent 60,83 +0,13% USD Нал. 66,91 66,14 EUR Нал. 73,98 73,08 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1037 -0,0017 BTC/USD Бирж. 9 510,90 +9,20 IMOEX 2 719,35 +0,19% RTSI 1 287,57 +0,20% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 250 (+25,68%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Amazon $2 250 (+25,68%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 29 авг, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 29 авг, 13:00
Роскачество назвало минимальную цену качественного вина Общество, 10:16 Памфилова выступила за изменение правил выборов в Мосгордуму Политика, 10:11 Полиция потребовала отменить несогласованную акцию в «Яме» в Москве Общество, 10:10 Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане Общество, 10:06 Зачем вашему предприятию менеджер по надежности Pro, 10:05 Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Бизнес, 10:03 «Спартак» договорился о переходе полузащитника «Славии» за €12 млн Спорт, 09:55 В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных Политика, 09:34 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 09:31 Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома Политика, 09:29 Железные доводы: как убедить кого угодно в чем угодно Pro, 09:05 СМИ узнали о возможном переходе нападающего «Интера» Икарди в «Монако» Спорт, 09:02 В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ Финансы, 09:00 Почему биржи выросли после заявления Китая о готовности к переговорам Quote, 08:58
Политика ,  
0 
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Информацию об этом подтверждает Politico.

Как пишет NYT, причиной отставки послужило то, что Вестерхаут на неофициальной встрече с журналистами не для печати рассказала подробности о семье Трампа и об операциях в Овальном кабинете.

Вестерхаут была ассистентом Трампа с первого дня работы его администрации. Трамп изначально относился к ней с осторожностью, так как Вестерхаут не была первоначальным сторонником президента и перешла к нему после работы в Республиканском национальном комитете. Со слов собеседников NYT, некоторые высокопоставленные чиновники пытались сделать ее своим союзником, который сообщал бы им о звонках и встречах президента.

Фотогалерея 
Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа

В июне журналист The New York Times утверждал, что cтарший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома и главный советник американского президента по России Фиона Хилл покинет свой пост в августе. Ее пост, по информации журналиста, должен занять Тим Моррисон, который является советником по оружию массового поражения и биологической защите.

Теги: Дональд Трамп, личный помощник, отставка
Материалы по теме
Глава правительства Ингушетии написал заявление об отставке
Политика
В посольстве США подтвердили подлинность письма Хантсмана об отставке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter