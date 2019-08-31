ЦБ даст кредитные льготы владельцам доли в капитале подсанкционных фирм

Банк России расширил круг попавших под санкции компаний, которые могут получать льготы по кредитам. Об этом говорится в письме ЦБ, опубликованном на сайте регулятора (pdf). оно подписано первым заместителем председателя ЦБ Дмитрием Тулиным.

Центробанк разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале попавших под ограничения фирм. При этом их доля должна составлять от 50%.

В апреле 2018 года ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщиков, попавших под американские санкции. Регулятор также позволил не менять оценку категории качества ссуды и ее обеспечения, а зафиксировать ее параметры на дату, предшествовавшую введению санкций США.

В начале апреля Минфин США ввел санкции против 14 российских компаний, а также 24 физлиц. Среди них оказались UC Rusal, En+ Group и группа компаний «Ренова».