Роспотребнадзор опроверг возможное снятие запрета на продажу БАДов в Сети

Роспотребнадзор опроверг возможное снятие запрета на продажу биологически активных добавок (БАД) в интернете. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее о том, что Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в Сети писали «Известия».

«Роспотребнадзор придерживается позиции о необходимости сохранения запрета на реализацию БАД к пище, а также лекарственных средств и алкогольной продукции с использованием интернета», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что федеральная служба выявила нарушения в 44% случаев при проверке производителей БАДов в 2019 году. Отмечается, что в 2016 году этот показатель составлял 28,4%.

В пресс-службе рассказали, что наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением требований по маркировке продукции, а также с условиями ее хранения и реализации.