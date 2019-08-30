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Tiffany & Co. $115 (+34,44%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете

Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Роспотребнадзором. 

Роспотребнадзор хочет отменить узаконенные санитарно-гигиенические ограничения с 1 января 2021 года. Уточняется, что документ был направлен на согласование в Торгово-промышленную палату (ТПП).

Так, в случае одобрения проекта в России будет отменено требование СанПиН от 2003 года, согласно которому продавать БАДы можно исключительно в стационарных аптеках и продовольственных магазинах. Реализация этих товаров в сети на сегодняшний день запрещена.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил «Известиям», что АКИТ в конце 2018 года предложила разрешить торговать биодобавками в интернете и рассматривать их как пищевую продукцию.

Кроме того, БАДы продаются в зарубежных интернет-магазинах, которыми пользуются россияне. По данным АКИТ, общий объем покупок таких добавок на иностранных сайтах в 2018 году оценивается в 1,2 млрд руб. В ассоциации пояснили, что продажи создают угрозу здоровью, так как добавки не проходят обязательной сертификации.

В феврале суд обязал американский интернет-магазин iHerb удалить свое приложение из AppStore и Google Play в России. Через ресурс, специализирующийся на продаже товаров для здоровья, продавались несертифицированные БАДы. В апреле суд отменил данное решение, отправив дело на новое рассмотрение.   

Теги: БАДы, Роспотребнадзор, «Известия»
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