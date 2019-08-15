В Кремле назвали гостей Восточного экономического форума-2019

Вместе с президентом России Владимиром Путиным в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 4–6 сентября, примут участие лидеры ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с нашим президентом премьер-министр Индии [Нарендра] Моди, премьер-министр Японии [Синдзо] Абэ, премьер-министр Малайзии (Махатхир) Мохамад, а также президент Монголии (Халтмаагийна) Баттулга», — сообщил Песков.

Он также сказал, что модератором пленарной сессии, которая пройдет 5 сентября, станет ведущий американской телевизионной сети ABC News Джордж Стефанопулос.

Восточный экономический форум–2019 состоится 4–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В 2018 году в форуме приняли участие Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.