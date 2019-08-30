В России отзовут 138 Porsche

Официальный представитель Porsche на российском рынке ООО «Порше Руссланд» отзовет в России 138 автомобилей моделей Cayman, Boxster, Panamera и 911 из-за проблем с конденсатором питания системы безопасности. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Дилер собирается отозвать проданные с 2015-го по 2017 годы автомобили. Как пояснили в Росстандарте, нештатная работа конденсатора может стать причиной внезапной активации подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности или в случае ДТП способна предотвратить их срабатывание.

На автомобилях планируется переустановить программное обеспечение блоков управления системы Airbag, которое позволит обнаруживать и предупреждать ее неисправность.

В июле Porsche решил отозвать 2055 автомобилей модели Panamera (тип 970) из-за возможного короткого замыкания в системе кондиционирования.