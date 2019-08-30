Финляндия ужесточит правила ввоза ягод из России

Финляндия ограничит импорт ягод из России, в том числе для личного пользования, с декабря 2019 года, сообщает финская телерадиовещательная компания YLE.

Сейчас из России в Финляндию для личных нужд можно ввозить до 3 кг ягод без фитосанитарного сертификата. Согласно новой директиве Евросоюза, фитосанитарный сертификат должны будут иметь все ягоды, которые ввозят на территорию страны. Новые правила будут распространяться на малину, голубику, клюкву, чернику, бруснику, клубнику, черную смородину и крыжовник.

Правила вступят в силу 14 декабря 2019 года, до этого времени будет действовать переходный период, в течение которого по-прежнему можно будет провозить до 3 кг ягод без сертификата.

Новые меры нацелены на то, чтобы предотвратить распространение вредителей, которые могут попасть в Финляндию из России, сообщил главный инспектор Агентства безопасности продовольствия Финляндии Сари Хайкол.

В начале июня в Финляндии после трехлетнего переходного периода вступил в силу запрет на продажу и импорт шиповника. Уточнялось, что его внесли в список вредных растений.