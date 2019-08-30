СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре

СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Дело возбуждено в отношении ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

С 23 по 29 августа к медикам в Самарской области обратились 63 человека с пищевым отравлением. Все они приобретали еду в ресторане «Фарфор». Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Случаи отравления клиентов 27 августа признала пресс-служба сети ресторанов доставки суши и пиццы «Фарфор». В пресс-службе сообщили, что все пострадавшие употребляли продукцию одного из семи филиалов. По данным ресторана, все отравившиеся совершали заказы 23 и 24 августа. Компания решила временно закрыть все свои кухни в Самаре. После этого СК начал проверку. Причиной отравления, как установил Роспотребнадзор, стала сальмонелла.