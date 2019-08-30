Третий за месяц спутник «Глонасс-М» временно вывели из эксплуатации

Очередной российский спутник связи ГЛОНАСС-М был временно выведен из эксплуатации. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Речь идет об аппарате под номером 745 (7-я рабочая точка). Данный аппарат был запущен в систему в ноябре 2011 года.

В текущем месяце на техническое обслуживание были выведены спутник ГЛОНАСС-М под номером 717, по которому работы планируется завершить до 1 сентября, и спутник под номером 742, сроки ввода в эксплуатацию которого пока не называются.

Навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М в различных модификациях используются с 2001 года. Они пришли на смену запускавшимся с 1982 по 2003 год спутникам ГЛОНАСС. В общей сложности в период с 2001 по 2018 год было запущено 46 аппаратов ГЛОНАСС-М, 21 из которых находится в рабочем состоянии.

Срок активной работы навигационных спутников новой серии — семь лет, в отличие от трех лет у их предшественников. На смену спутникам ГЛОНАСС-М разрабатывается серия аппаратов третьего поколения ГЛОНАСС-К и ГЛОНАСС-К2. Однако в июне стало известно, что властям придется отказаться от серийного производства ГЛОНАСС-К, поскольку в них использовались импортные комплектующие.