У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия

Более половины спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного их производителями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

Из используемых в настоящее время 23 космических аппаратов 13 работает за пределами гарантийного срока, который установила «дочка «Роскосмоса» — «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева. Это спутники, запущенные с 2007 по 2011 год. Все они — аппараты серии «ГЛОНАСС-М» с гарантийным сроком на семь лет. Некоторые спутники, находящиеся на орбите, уже превысили свой заводской срок на пять лет.

Обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит сейчас только по необходимости. В таких случаях на замену старому аппарату запускают новый. На смену спутникам «ГЛОНАСС-М» придут спутники «ГЛОНАСС-К» — следующей серии.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, которая является аналогом американской GPS. Используется как в гражданском, так и в военном секторе (например, для наведения высокоточного вооружения).