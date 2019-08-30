Задержанных по делу об обрушении стены в Новосибирске отпустили под залог

Задержанных по делу об обрушении стены в Новосибирске отпустили под залог

Центральный районный суд Новосибирска отпустил под залог трех задержанных по уголовному делу об обрушении кирпичной стены насосной станции, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте суда.

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 30 августа 2019 года обвиняемому Петрову А.С. избрана мера пресечения в виде залога в виде денег в размере 200 тыс. руб.», — указано в сообщении суда. Другим задержанным по делу Михаилу Павлову и Алексею Бочарову суд назначил ту же сумму залога, но в материалах ведомства в качестве обвиняемых они не фигурируют.

28 августа в Новосибирске на рабочих обрушилась кирпичная стена насосной станции на улице Ударная. Строение находилось на реконструкции. Всего на месте происшествия находились 13 рабочих субподрядной организации ООО «Алькор», которые занимались плановым ремонтом теплотрассы рядом со зданием. Площадь обрушения составила 350 кв. м. Нескольких человек вытащили из-под завалов, трое погибли.

После происшествия СК завел уголовное дело по факту гибели рабочих, в ходе расследования которого задержали трех представителей подрядной организации — исполнительного директора АО «Сибирьэнергомонтаж» Алексея Бочарова, главного инженера Кузбасского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Александра Петрова и начальника Кузбасского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Михаила Павлова.