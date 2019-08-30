Союз кинематографистов назвал дату прощания с Александром Числовым

Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября. Об этом сообщили РБК в Союзе кинематографистов России.

«Прощание с актером Александром Числовым состоится 2 сентября в Доме кино, в конференц-зале», — заявили в Союзе кинематографистов. Место захоронения актера пока не определено.

Александр Числов умер 29 августа в возрасте 54 лет. По данным «РИА Новости», причиной смерти актера стала пневмония. Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах.

Незадолго до смерти Числова вышел посвященный ему выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В эфире программы актер заявил о том, что его пытаются убить квартиросъемщики, которые хотят завладеть его жилплощадью. Числов сообщил, что уже несколько дней ничего не ест, чтобы избежать отравления. Врач клиники, в которую актера положили с крайним истощением, заявил, что пристрастие Числова к алкоголю стало причиной полиневропатии, а отказ от еды привел к полиорганной недостаточности.

Среди работ Числова в кино — фильм «Дураки умирают по пятницам» (режиссер Рудольф Фрунтов), «Легенда №17» (режиссер Николай Лебедев), «Сны» (режиссер Карен Шахназаров), «Курочка-ряба» (режиссер Андрей Кончаловский) и пр. В 2016 году актер сыграл главную роль в фантастическом фильме «Человек из будущего».