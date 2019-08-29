Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов

Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов

Артист, игравший в фильмах Кончаловского и Шахназарова, умер в возрасте 54 лет

Александр Числов (Фото: kino-teatr.ru)

Актер Александр Числов умер в возрасте 54 лет, сообщили РБК в Гильдии актеров Союза кинематографистов России. Представитель гильдии не уточнила причину смерти артиста.

Незадолго до смерти Числова программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым посвятила ему целый выпуск. В эфире программы актер заявил, что его пытаются убить, чтобы заполучить его квартиру, а потому он уже несколько дней ничего не ест, чтобы не стать жертвой отравления. Врач клиники, в которую положили актера, констатировав у него крайнее истощение, заявил, что пристрастие Числова к алкоголю стало причиной полиневропатии, а отказ от еды привел к полиорганной недостаточности.

Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах. Среди его работ есть и такие известные фильмы, как «Дураки умирают по пятницам» (режиссер Рудольф Фрунтов), «Про бизнесмена Фому» (режиссер Валерий Чиков), «Легенда № 17» (режиссер Николай Лебедев), «Сны» (режиссер Карен Шахназаров), «Курочка-ряба» (режиссер Андрей Кончаловский), «Любить по-русски-2» (режиссер Евгений Матвеев), «Вор» (режиссер Павел Чухрай), а также сериалы «Каменская 2», «Оперативный псевдоним», «Участок», «МУР есть МУР», «Интерны». В 2016 году Числов сыграл главную роль в фантастическом фильме «Человек из будущего».

Дата и место похорон Числова пока не известны.