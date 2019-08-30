Путин назвал семью с тремя детьми нормальной и правильной

Президент Владимир Путин считает, что семья, в которой три ребенка, — «нормальная» и «правильная». Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

В беседе с президентом Чибис поднял тему качества жизни в закрытых городах, которое, по его словам, сейчас «не выдерживает никакой критики». Врио губернатора привел данные статистики, согласно которым на семью в таких городах в среднем приходится три ребенка, и назвал такое количество детей «огромным» при сложившейся ситуации. «Не огромное, нормальное. Это правильно», — ответил на это Путин.

На встрече также обсуждались социально-экономическая ситуация в области и создание в Мурманске регионального научно-образовательного центра.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, который увеличивает количество семей, имеющих право на пособия на первого и второго ребенка.

Согласно документу, который вступит в силу 1 января 2020 года, ежемесячные выплаты смогут получить семьи, доход которых не превышает двукратный размер прожиточного минимума. Сейчас это право есть у семей, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Также заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас предельный возраст составляет полтора года.